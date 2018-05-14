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شاهد.. شاب يقتل صديق والده بـ15 طعنة في عمان لهذا السبب (فيديو)

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:50 ص
شاهد.. شاب يقتل صديق والده بـ15 طعنة في عمان لهذا السبب (فيديو)
صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال السيد عبدالعال، ابن خال مدرس مصري قتل في سلطنة عمان، إن ابن خاله قتل بـ15 طعنة بخنجر على يد طالب 15 عامًا بعمان في مشاجرة نشبت بينهما.

وتابع "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن مشادة كلامية بين المتهم ووالده فتدخل المجني عليه لفض المشادة، قائلًا: "عيب لا يجوز أن تتحدث مع أبوك بهذه الطريقة، فنشبت بينهما مشادة، فقام المتهم بطعنه بخنجر 15 طعنة".

وأضاف أن المتهم قبض عليه واعترف أمام النيابة بالواقعة، قائلًا: "لو تكرر الموقف تاني هطعنة 20 طعنة".

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