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الاحتلال الإسرائيلي يحذر من اجتياز السياج الأمني

الأحد 13/مايو/2018 - 11:29 م
الاحتلال الإسرائيلي يحذر من اجتياز السياج الأمني
افيخاي ادرعي
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وكالات
 
قال المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​" ​أفيخاي أدرعي"​، اليوم الأحد، إننا لن نسمح باجتياز السياج الأمني أو المساس به.

وأضاف في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "سنفعل ما لم تتوقعوه للحفاظ على أمن ​إسرائيل​ ومواطنيها، وقد أُعذر من أنذر".

​يشار إلى أن تظاهرات أمس السبت، أسفرت عن وفاة الطفل جمال عبد الرحمن عفانة، البالغ عمره 15 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها في رأسه برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في "مسيرة العودة" شرق رفح أمس الجمعة

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تنفيذها تظاهرات ومسيرات يوم الرابع عشر من الشهر الجاري تنديدا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في وقت ستنظم فيه مسيرات وتظاهرات صوب السياج الحدودي الفاصل أيضا يوم الخامس عشر مِن الشهر الجاري بالتزامن مع احياء الفلسطينيين ذكرى النكبة السبعين.


المزيد عن: الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي اسرائيل
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