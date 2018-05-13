المحمدي: ديسابر سبب إنجاز الاسماعيلي في الدوري.. والعيسوي واجه سوء توفيق





أشاد باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، بالفرنسي ديسابر المدير الفني السابق للدراويش، مؤكدًا أنه سبب إنجاز الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم.





وقال "المحمدي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " الفرنسي ديسابر مدرب محترم ويمتلك شخصية قوية وصارم وملتزم جدًا في التدريبات".





وأضاف: "ديسابر أقام فترة إعداد قوية للإسماعيلي وكانت سببًا في مشوار الفريق الجيد بالدوري وإنجاز الحصول علي وصافة المسابقة المحلية".





وتابع: " المدرب الفرنسي أشاد بإمكانيات لاعبي الفريق في بداية تولي مهمة تدريب الاسماعيلي، وإندهش لعدم منافسة الفريق علي لقب الدوري في السنوات الماضية رغم إمتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين".





وأردف: " اللاعبين تعاهدوا في بداية الموسم علي تقديم أداء قوي وإعادة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية وحققنا هدفنا الحمد لله".





وأتم: "أبوطالب العيسوي أيضًا مدرب محترم ولكن واجه سوء توفيق كبير مع الفريق".



