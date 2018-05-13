سونينج يزحف نحو صدارة الدوري الصيني

أحرز هوانج تسيتشانج الهدف الوحيد لفريق جيانجزو سونينج ليتقدم خطوة نحو صدارة الترتيب مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع شنغهاي سيبج متصدر الدوري الصيني، الذي فاز بدوره 1-صفر على داليان يفانج اليوم الأحد.





وتقدم فريق المدرب الروماني كوزمين أولاريو قبل ساعة من بداية المباراة ليحصد النقاط الثلاث بينما تعادلت معظم فرق المقدمة ليصبح الفارق بين أول ستة في الترتيب ثلاث نقاط فقط بعد عشر مباريات في موسم يتألف من 30 جولة.





ويحتل جيانجزو سونينج المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويا مع بكين جوان ومتأخرا بفارق نقطة واحدة عن سيبج وشاندونج لونينج.





وقال أولاريو الذي حل مكان الإيطالي فابيو كابيلو في تدريب جيانجزو سونينج، في مارس/ آذار الماضي "أشدد دوما على أن جميع نتائجنا تستند إلى جهود اللاعبين، وهذا ما ينطبق على هذا الفوز أيضا".





وتابع "كان اللاعبون يتدربون جيدا جدا كل يوم كما حافظوا على روحهم الانضباطية، بذلت قصارى جهدي ليقدموا أفضل أداء لديهم".





وعزز سيبج، الذي استهل الموسم بالفوز في أول ست مباريات، مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى أربع مباريات متتالية بعد أن تعادل فريق المدرب البرتغالي فيتور بيريرا 1-1 مع قويتشو تشيتشينغ المتعثر اليوم الأحد.





ووضع ماريو سواريز فريقه جويتشو تشيتشينج في المقدمة بضربة رأس في بداية المباراة قبل أن يتعادل وو لي لسيبج.





وأهدر بابكر تراولي ركلة جزاء ما أتاح الفرصة لسيبج اقتناص نقطة التعادل.





وعجز شاندونج لونينج عن الاستفادة من خسارة سيبج بعد أن اكتفى أيضا بالتعادل 1-1 أمام تيانجين قوانجيان.





وأحرز جراتسيانو بيلي هدفا في الوقت بدل الضائع ليكتفي فريق المدرب لي شياو بينج بنقطة التعادل.





ومنح هدفان أحرزهما سيدريك باكامبو نقطة التعادل لفريقه بكين جوان ليحتل فريق المدرب الألماني روجر شميت المركز الثالث بعد التعادل 2-2 أمام جوانجزو آر اند إف.





وأحرز باكامبو المهاجم السابق لفياريال هدفي فريقه ليعادل الثنائية التي سجلها إيران زاهافي.





كما أخفق جوانجزو ايفرجراند حامل اللقب في تحقيق الفوز مكتفيا بالتعادل 2-2 أمام هيبي سي.إف.إف.سي ليحصل فريق المدرب الإيطالي فابيو كانافارو على نقطة.





ويحتل ايفرجراند المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين فقط عن سيبج.





ووضع البرازيلي ريكاردو جولارت فريقه في المقدمة ورد هيبي سي.إف.إف.سي بهدفين أحرزهما الأرجنتيني ايزكيل لافيتزي وهرنانديز ليعيد التفوق لفريق المدرب التشيلي مانويل بليجريني.





لكن جولارت أحرز الهدف الثاني بعد مرور نحو ساعة ليمنح ايفرجراند التعادل الثالث هذا الموسم.





وصعد شنغهاي شينهوا للمركز السادس برصيد 17 نقطة بعد أن أحرز جاو دي هدف الفوز 2-1 على تشونغهينغ دانغداي ليفان في الدقيقة 63.





وحقق تيانجين تيدا فوزه الثاني على التوالي بنتيجة 1-صفر على تشانغتشون ياتاي بينما ابتعد هينان جياني عن منطقة الهبوط بعد الفوز 1-صفر على بكين رينهي.



