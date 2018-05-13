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مرتضى منصور: رئيس سموحة من افتعل أزمة نهائي الكأس بسبب تصريحاته

الأحد 13/مايو/2018 - 11:31 م
مرتضى منصور: رئيس سموحة من افتعل أزمة نهائي الكأس بسبب تصريحاته
مرتضى منصور
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علي شحاتة
 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لم يعترض على وجود حكم أجنبي في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.

 

وقال مرتضى في تصريحات لفضائية "اون سبورت" خلال برنامج مساء الأنوار: "لا توجد مشاكل لدينا في وجود حكام أجانب فمشكلة الزمالك خلال المواسم الأخيرة كانت مع حكام مصريين، ولم نعترض على طلب سموحة".

 

وتابع: " من أوجد المشكلة هى تصريحات رئيس نادي سموحة التي شككت في الحكم المصري وتحدث عن نادي الزمالك بشكل غير لائق".

 

وأضاف رئيس الزمالك: " العلاقة مع نادي سموحة كانت جيدة وظهرت في تبادل الصفقات وسموحة يمتلك فريقا قويا فلا داعي لمثل هذه المهاترات".

 

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