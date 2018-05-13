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رسميا.. نيمار أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الأحد 13/مايو/2018 - 11:30 م
رسميا.. نيمار أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
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الفجر الرياضي
 

توج البرازيلي نيما دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان،  بجائزة أفضل لاعب في الدوري، من قبل الاتحاد الفرنسي، خلال مهرجان توزيع جوائز الأفضل لموسم 2017/2018.

 

وشارك نيمار بقميص باريس سان جيرمان هذا الموسم، في 30 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 28 هدفاً، ومساعده فريقه في 19 تمريرة حاسمة. 

 

وعلى الرغم من نهاية الموسم مبكرا لنجم السامبا بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب، خلال لقاء فريقه أمام فريق مارسيليا في الدوري، إلا انها لم تمنعه من الفوز بالجائزة.

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