البابا تواضروس في مئوية مدارس الأحد: الأبوة هي التي حفظت الكنيسة
الأحد 13/مايو/2018 - 11:20 م
إيريني صفوت
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأبوة هي التي حفظت الكنيسة، فالكنيسة حية بأبوتها.
وأضاف البابا خلال احتفالية الكنيسة بمئوية مدارس الأحد، نحن نخاطب الله بالأب في الصلاة الربانية،والكاهن نطلق عليه "أبونا" وكل واحد بيحمل إسم أبوه لأن الأبوة غالية جدًا، وهي الرباط الذي يربطنا معًا.
جاء ذلك خلال حواره مع الطفلين يوسف وچوليا ضمن فقرات احتفالية مئوية مدارس الأحد، ودارت أسئلة الأطفال مع البابا حول ذكريات قداسته وخبراته مع مدارس الأحد كمخدوم وكخادم وأمين خدمة.
المزيد عن: مدارس الاحد