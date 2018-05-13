البابا تواضروس في مئوية مدارس الأحد: الأبوة هي التي حفظت الكنيسة

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأبوة هي التي حفظت الكنيسة، فالكنيسة حية بأبوتها.





وأضاف البابا خلال احتفالية الكنيسة بمئوية مدارس الأحد، نحن نخاطب الله بالأب في الصلاة الربانية،والكاهن نطلق عليه "أبونا" وكل واحد بيحمل إسم أبوه لأن الأبوة غالية جدًا، وهي الرباط الذي يربطنا معًا.



