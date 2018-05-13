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سموحة يتراجع عن الانسحاب من نهائي كأس مصر بعد تدخل "الوزير"

الأحد 13/مايو/2018 - 11:29 م
سموحة يتراجع عن الانسحاب من نهائي كأس مصر بعد تدخل الوزير
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علاء خليف
 

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التراجع عن قرار إنسحاب الفريق السكندري من نهائي كأس مصر أمام الزمالك وخوض اللقاء بشكل طبيعي الثلاثاء المقبل علي ملعب "برج العرب" بالأسكندرية.

وقال رئيس سموحة في تصريحات لبرنامج "الحريف": "وزير الرياضة تدخل وطالب سموحة بخوض نهائي الكأس".

وأضاف: " سموحة قرر التراجع عن الإنسحاب وخوض لقاء نهائي الكأس الثلاثاء المقبل علي ملعب برج العرب".

وتابع: "قرارنا بالتراجع عن الإنسحاب من نهائي كأس مصر جاء إمتثالًا للصالح العام وإحساسًا مننا بمسؤوليتنا تجاه بلدنا وحرصًا منا علي تقدم الكرة المصرية واستمرار مسابقات كرة القدم في مصر".

وأردف: "قررنا خوض نهائي الكأس وسنتخذ الطرق القانونية ضد من تجاوز ضد سموحة".

وتابع: "حريص علي تقدم كرة القدم المصري بصفتي رئيسًا للجنة الشباب بالبرلمان".

وأتم: "سأتواجد في نهائي الكأس لدعم سموحة كعادتي في كل مباراة، ولن نتخذ أي خطوات تصعيدية عقب اللقاء ضد الحكام حتي لو خسر سموحة اللقب..وأحترم الحكام المصريين ولم أشكك في ذمتهم رغم الأخطاء ضد سموحة".

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