كلوب عن محمد صلاح: خيالي وإذا خرج من سيارته بدون حادث سيحصل على جائزة





تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن هداف الفريق والبريميرليج محمد صلاح بعد الفوز على برايتون 4-0 في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.





وسجل محمد صلاح هدفا في لقاء اليوم وتفوق على هاري كين وحصد جائزة هداف البريميرليج برصيد 32 هدفا خلال الموسم الحالي.





وقال كلوب عن تألق محمد صلاح:" إنه لاعب خياليا خاصة في الأسابيع القليلة الماضية التي كانت صعبة للغاية، من الصعب أن تحافظ على تركيزك مع تحقيق كل هذه الجوائز، وهو نجح في ذلك".





وأضاف كلوب ضاحكا: "أعتقد أن صلاح قد يحصل على جائزة إذا خرج من سيارته بدون حادث، لقد لعب موسما استثنائيا، لكنه مازال صغيرا ويمتلك القدرة على التحسن، وهو يبذل كل الجهد من أجل الوصول إلى هدفه".