ترامب: طهران حاولت السيطرة على الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إيران كانت تتعامل معاملة سيئة مع الاتفاق النووي.





وانتقد ترامب طهران قائلا إنها كانت تحاول السيطرة على الشرق الأوسط بأي طريقة.





وقال في تغريدة على موقع تويتر: "تذكروا مدى سوء كيفية تعامل إيران مع الاتفاق النووي. لقد كانوا يحاولون السيطرة على الشرق الأوسط بأي طريقة كانت. والآن، لن يحدث ذلك".





يذكر أن ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.





وقال ترامب في كلمة متلفزة، "بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة"، مضيفاً "أعلن انسحابي من الاتفاق النووي".