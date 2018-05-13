عمرو أديب لـ رئيس قناة "الجزيرة" الجديد: "كل عيش"



ووجه "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، رئيس قناة الجزيرة الجديدة، قائلا: "خليكم قناة إخبارية، وعايزين شوية مهنية، وبلاش أخبار مضروبة، وإبعد عن مصر وغنيلها.. وكُل عيش".



وأضاف: "باي باي يا ياسر، أكيد أخدت مكافأة نهاية خدمة كويسة.. الناس في الجزيرة إيديهم حلوة".



قال عمرو أديب، إن قناة الجزيرة أقالت ياسر أبو هلالة رئيس قناة الجزيرة، وعينوا شخص قطري من أصل يمني بدلا منه، معقبا: "مشوا ياسر".