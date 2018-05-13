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عمرو أديب لـ رئيس قناة "الجزيرة" الجديد: "كل عيش"

الأحد 13/مايو/2018 - 11:21 م
عمرو أديب لـ رئيس قناة الجزيرة الجديد: كل عيش
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال عمرو أديب، إن قناة الجزيرة أقالت ياسر أبو هلالة رئيس قناة الجزيرة، وعينوا شخص قطري من أصل يمني بدلا منه، معقبا: "مشوا ياسر".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، رئيس قناة الجزيرة الجديدة، قائلا: "خليكم قناة إخبارية، وعايزين شوية مهنية، وبلاش أخبار مضروبة، وإبعد عن مصر وغنيلها.. وكُل عيش".

وأضاف: "باي باي يا ياسر، أكيد أخدت مكافأة نهاية خدمة كويسة.. الناس في الجزيرة إيديهم حلوة".
المزيد عن: فضائية عمرو أديب الجزيرة التوك شو
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