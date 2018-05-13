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"اتصالات البرلمان": سنتخذ موافقة مبدئية على قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية غدًا

الأحد 13/مايو/2018 - 11:21 م
اتصالات البرلمان: سنتخذ موافقة مبدئية على قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية غدًا
صورة أرشيفية
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داليا الحسين
 
عقب أحمد بدراوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب على دراسة تشير انتشار53 ألف شائعة في شهرين فقط بمصر قائلًا: "صحيحة 100%"، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت عدد كبير من الشائعات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر بسرعة فائقة بسبب الترويج خاصة المواد السلبية والتي تدعو للفتنة.

وأضاف "بدراوي"، خلال مع فضائية" القاهرة والناس"، مساء الأحد أن مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول للشائعات، منوها أن مجلس النواب سيأخذ موافقة مبدئية على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية غدا.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد يهدف إلى مواجهة الصفحات التى تحرض على العنف، والتى تبث الشائعات، كاشفا أن عقوبة "الهاكرز" تتراوح ما بين سنتين إلى سبع سنوات.

وأشار إلى أن أنشاء مواقع إلكترونية لنشر الأكاذيب ستواجه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، مؤكدا أن الجريمة الإلكترونية أصبحت أكثر من الجريمة الجنائية، حيث وصل عدد البلاغات التى تقدم إلى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق 120 ألف بلاغ في اليوم.
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