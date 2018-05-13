رسميًا.. أستون مارتن تكشف عن أيقونتها "DB11 AMR" بقوة 630 حصان

كشفت أستون مارتن رسميًا عن DB11 AMR الجديدة، وذلك أثناء افتتاح مركز أداء AMR في الحلبة الألمانية نوربورجرينج.





تجمع DB11 AMR بين القوة والأناقة وتتميز بمحرك محدّث تيربو مزدوج 5.2 لتر 12 سلندر قوة 630 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بجير أوتوماتيكي ثماني السرعات، ما يتيح لها الانطلاق من 0-96.5 كيلومتر خلال 3.5 ثانية مع سرعة قصوى 335 كيلومتر في الساعة.





أجرت صانعة السيارات البريطانية تحسينات أيضاً على الشاصيه لتقديم تجربة ركوب أكثر إثارة ويتضمن ذلك إضافة قفل تفاضلي ومخمدات متكيّفة.





تمتلك DB11 AMR لمسات سوداء لامعة وألياف كربون بخارجيتها، ما نتج عنه شبك أمامي أسود، مشتت هواء بألياف الكربون، مصابيح أمامية يحيط بها أسود، كما أن المرايا الجانبية بألياف الكربون والسقف أسود لامع والجنوط 20 إنش بلمسات سوداء، بالإضافة إلى مصابيح خلفية مُعتمة وهنالك فتحات تهوية بألياف الكربون في الرفارف الأمامية.





الداخلية لم تختلف بشكل كبير بالمقارنة مع DB11 القياسية، حيث المقود رياضي والفرش من جلد ألكانتارا الفاخر وهنالك شارات AMR على مساند الرأس والعتبات الجانبية. بالإضافة إلى ذلك سيتم إتاحة عدة خيارات فاخرة للعملاء الباحثين عن مزيد من التميز يتضمنها غطاء محرك بألياف الكربون وعادم كربوني، مقود رياضي بألياف الكربون وكذلك مجموعة أمتعة تم تصميمها للتوافق مع السيارة.



