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"التموين" تكشف حقيقة إرتفاع أسعار السكر وإختفاء الأرز

الأحد 13/مايو/2018 - 11:17 م
التموين تكشف حقيقة إرتفاع أسعار السكر وإختفاء الأرز
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رقية جمال
 
نفي محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، ماتردد حول زيادة أسعار السكر والأرز والدقيق والزيت، مؤكدًا أن سعر السكر خلال شهر رمضان انخفض لأكثر من 20% بمعارض "أهلًا رمضان"، حيث يبلغ سعر السكر 7.75 جنيه-8.5 جنيه.

وشدد "سويد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الأحد، على أن أعلى سعر للسكر في الأسواق 8.5 جنيه، منوهًا إلى أن الأرز يباع حسب انواعه ودرجة الكسر به، لافتًا إلى أن الأرز الدرجة أول كسر 3% يبلغ سعره بين 10- 12 جنيه، والأزر الكسر من 5-10% يبلغ سعره 8-10 جنيه، والأرز كسر من 12-15% يبلغ سعره 6.5-7.5 جنيه، معترف بأن هناك شح في الأرز نتيجة زيادة الطلب على شنط رمضان التى يتم توزيعها على الفئات الأقل دخلًا.

ونوه، إلى أن الوزارة عندما تقوم بشراء الأرز تقوم بشرا كميات صخمة مما ينتج عنه إرتفاع أسعاره ، ولذا قررت إستبدال الأرز بالبطاقات التموينية بالمكرونة، وتم التعاقد على 30 ألف طن مكرونة، وهى موجودة حاليًا لدى جميع البقالين، متابعًا: "الأرز موجود في السوق ومتقلقوش".
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