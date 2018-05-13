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ائتلاف العبادي يتصدر نتائج مسقط رأس "صدام حسين"

الأحد 13/مايو/2018 - 11:10 م
ائتلاف العبادي يتصدر نتائج مسقط رأس صدام حسين
العبادي
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وكالات
 
أعلن مدير ائتلاف النصر مكتب صلاح الدين "رائد محمد عبد الله"، اليوم الأحد، عن حصول الائتلاف على المرتبة الأولى بين القوائم والتحالفات، في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس.

وأوضح عبد الله، أن "الائتلاف" الذي يترأسه، رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، نال أكثر الأصوات في مراكز الاقتراع بمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

وأضاف عبد الله: كما حصل رئيس ائتلاف النصر في محافظة صلاح الدين، النائب بدر الفحل، أيضا على المرتبة الأولى في النتائج من التصويت على الانتخابات البرلمانية في المحافظة.


موضحا أن المؤشرات الأولية، تفيد بأن الفحل، حل أولا على مستوى الائتلافات في صلاح الدين، وليس ائتلاف النصر فحسب.


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