"التموين": قررنا منع شراء الأرز لتحقيق التوازن بالأسواق.. ووفرنا البديل (فيديو)
الأحد 13/مايو/2018 - 11:14 م
أمنية فوزي
أكد محمد سويد، مستشار وزارة التموين، أن الأرز متوفر بكثرة، والأرز سلعة تميل إلى الحرية أكثر من التحديد، موضحًا أن وزارة التموين تستطيع توفير الأرز للمواطن بسعر أعلى، ولكن تدخلها بشرائه في هذا الوقت يرفع السعر في الأسواق.
وأضاف "سويد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن وزارة التموين تقرر الامتناع عن شراء الأرز عملًا بمبدأ التوازن، وعدم شرائها للأرز أدى إلى توافره بأسعار مناسبة في الأسواق.
وأشار إلى أنهم تعاقدوا على أكثر من 30 ألف طن من المعكرونة، كبديل للأرز، وبنفس القيمة الغذائية، مطمئنًا المواطنين أن ما تم زراعته في العام الماضي ينتج 7 مليون طن أرز، ونستهلك من 2 لـ3 ملايين طن فقط، متابعًا: "لا مخاوف من عدم توافر الأرز، والزارعين لا يمكنهم تخزينه فترات طويلة".
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