"المسلماني": القول إن معاهدة لوزان ستنتهي 2023 "خرافة"
الأحد 13/مايو/2018 - 11:11 م
كساب أحمد
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن القول بأن معاهدة لوزان ستنتهي 2023 خرافة، لافتًا إلى أن هذه المعاهدة هي التي وضعت حدود دولة تركيا المعاصرة بعد إنتهاء دولة الهلافة العثمانية.
وتابع "المسلماني" خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أنه لا توجد معاهدة دولية ترسم الحدود بين دول تمتد لتاريخ محدد مثلما يُقال، موضحا أن هناك فرق بين استئجار دولة قاعدة عسكرية في دولة ما لمدة معينة، وبين توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين الدول.
وأشار إلى أن البعض يتحدث بأن معاهدة لوزان ستسقط في 2023، وبعد ذلك ستضم تركيا أجزاء من العراق، وأجزاء من سوريا وبعض جزر شمال بحر اليونان.
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