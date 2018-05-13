"الفقي": رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار

قال مستشار صندوق النقد الدولي السابق، الدكتور فخري الفقي، إن رفع وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ خمس سنوات من "B-" إلى"B"، هي خطوة مهمة للغاية للاقتصاد المصري، خاصة مع تأكيد الوكالة على النظرة المستقبيلة للاقتصاد المصري في المستقبل المنظور.





وأضاف الفقي خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذا التصنيف له أثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، إذ تؤكد أن الاستثمار في مصر أقل مخاطرة مما كان عليه في السابق، كما أنه يُحسن من التصنيف السيادي لمصر فيما يتعلق بالديون طويلة الأجل والمتوسطة، ويطمأن المستثمر من أجل ضخ استثماراته.



