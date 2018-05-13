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"الفقي": رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار

الأحد 13/مايو/2018 - 11:09 م
الفقي: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار
الدكتور فخري الفقي
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قال مستشار صندوق النقد الدولي السابق، الدكتور فخري الفقي، إن رفع وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ خمس سنوات من "B-" إلى"B"، هي خطوة مهمة للغاية للاقتصاد المصري، خاصة مع تأكيد الوكالة على النظرة المستقبيلة للاقتصاد المصري في المستقبل المنظور.

وأضاف الفقي خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذا التصنيف له أثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، إذ تؤكد أن الاستثمار في مصر أقل مخاطرة مما كان عليه في السابق، كما أنه يُحسن من التصنيف السيادي لمصر فيما يتعلق بالديون طويلة الأجل والمتوسطة، ويطمأن المستثمر من أجل ضخ استثماراته.

وأوضح الفقي أن من بين الأثار المباشرة لرفع التصنيف هو تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات والاقتراض بسعر فائدة أقل في حالة الاقتراض، لافتا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليا في مصر تعترف أن قوة الدفع للاقتصاد المصري في النمو أصبحت أكثر مما كانت تتوقع خلال المراجعة الاخيرة قبل 6 أشهر.
المزيد عن: لأول مره الدكتور فخرى الفقى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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