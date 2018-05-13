إيشواريا راي باتشان تتألق بإطلالتها الثانية في مهرجان "كان" (صور)
الأحد 13/مايو/2018 - 11:03 م
شيماء أحمد
تألقت النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة إيشواريا راي باتشان، في إطلالتها الثانية على السجادة الجمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018.
وارتدت إيشواريا فستانًا مرصع بالكريستال من تصميم اللبناني رامي قاضي، وقد زادت من أناقتها بماكياج هادئ ورفعت شعرها عن كتفيها بتسريحة مميزة.
وكانت إيشواريا قد سحرت الانظار بالأمس بإطلالة حورية البحر، حيث تعتبر هذه هي السنة السابعة عشر التي تشارك فيها إيشواريا بكان كممثلة للعلامة التجارية لوريال باريس.