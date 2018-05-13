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اتصالات مصر تحتفل بمرور عام على إطلاق نظام "Emerald"(صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 11:03 م
اتصالات مصر تحتفل بمرور عام على إطلاق نظام Emerald(صور)
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بمناسبة مرور العام الأول على إطلاق نظام Emerald "إميرالد" احتفلت "اتصالات مصر" مع كبار عملائها القدامى والجدد، وسط أجواء غير تقليدية تتميز بالفخامة والسحر، على ضفاف النيل بـ"نادي محمد علي"، وذلك بحضور الفنانة "شيرين رضا" سفير اتصالات مصر لنظام إميرالد.

 

 

 

وكان في استقبال المدعوين المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، وكافة قيادات الشركة، وذلك من منطلق العرفان والتقدير الكامل لكبار الشخصيات من عملاء اتصالات إميرالد أقوى نظام شهري في مصر، وتأكيدًا على شعار الفخامة "انت مش أي حد".

 

 

وأعرب الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر، عن سعادته بالحضور الكبير من عملاء إميرالد، مؤكدًا على أن اتصالات دائمًا تحرص على تقدير عملائها الذين يمنحونا ثقتهم، مشيرًا إلى أن نظام إميرالد يتجاوز فكرة أنه نظام شهري، لكونه يلبي كافة احتياجات العميل من خدمات بنكية وسفر ورحلات وتسوق، وذلك من خلال اتفاقيات عقدتها اتصالات مصر مع كبار شركائها في مصر وحول العالم لتوصيل أفضل خدمة لعملاء إميرالد للتأكيد على شعار النظام «انت مش أي حد».

 

 

وأشار متولي، إلى أنه بالرغم من أن نظام إميرالد لم يمر على إطلاقه سوى عام واحد، إلا أن الإقبال عليه كبير جدًا نظراً للمزايا غير المسبوقة التي يوفرها للعميل، كما وعد عملاء إميرالد بمزيد من المفاجآت خلال الفترة القادمة ليظل نظام إميرالد دائماً عنوان للفخامة والتميز.

 

 

 

وتألق الحضور بأزهى الملابس التي تميزت بها هذه الفترة، و قام باند Cinemania  بإحياء الحفل بموسيقى تتناسب مع الأجواء العامة للاحتفال، كما حرص غالبية الحضور على التقاط الصور مع سفيرة نظام إميرالد النجمة شيرين رضا.

 

 

 

وأكد غالبية الحضور على قوة نظام إميرالد من اتصالات، لكونه وفر لهم مزايا غير مسبوقة في أي نظام فاتورة شهري على الإطلاق، لاسيما وأنه يلبي كافة الشرائح بداية من 200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وهو ما يمنح مستخدمه مرونة لاختيار المزايا التي سيتمتع بها على مدار الشهر، بجانب الهدايا والمكافآت الشهرية التي يحصل عليها العميل بشكل منتظم.

 

اتصالات مصر تحتفل بمرور عام على إطلاق نظام "Emerald"(صور)
اتصالات مصر تحتفل بمرور عام على إطلاق نظام "Emerald"(صور)
اتصالات مصر تحتفل بمرور عام على إطلاق نظام "Emerald"(صور)
اتصالات مصر تحتفل بمرور عام على إطلاق نظام "Emerald"(صور)
المزيد عن: نظام اميرالد نظام الدفع خدمات الاتصالات حازم متولي الاقتصاد المصري اتصالات مصر أنظمة الاتصالات
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