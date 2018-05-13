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متحدث المترو: "فكينا نصف مليون جنيه حتى لا يتكرر زحام الأمس" (فيديو)

الأحد 13/مايو/2018 - 11:03 م
متحدث المترو: فكينا نصف مليون جنيه حتى لا يتكرر زحام الأمس (فيديو)
المترو - ارشيفية
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أمنية فوزي
 
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تم عمل تحديث للاشتراكات الشهرية، وتم استحداث اشتراك جديد لمدة شهر.

وعلق "عبدالهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، على بيع تذاكر المترو في السوق السوداء، قائلًا: "لا أعلم شيء عن هذا الأمر؛ لأنه يخص وزارة النقل والمواصلات"، مؤكدًا أن صورة المترو كانت طبيعية جدًا اليوم، والأمن كان مستنفرًا في جميع الأماكن لعدم تكرار واقعة أمس.

وأضاف: "تغلبنا على الزحام، وكان سببه الفكة، وفكينا نصف مليون في جميع المحطات حتى لا تتكرر أزمة الازدحام"، لافتًا إلى أنه تم تغيير 850 بوابة مترو، سعر البوابة 160 مليون جنيه.
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