سفير مصر بالسودان يستقبل بعثة المصري





حرص أسامة شلتوت سفير مصر بالسودان على أن يكون في استقبال بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لدى وصولها لمطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل نحو ساعة ، حيث رافق وليد بدر المدير الإداري للفريق بصحبة عدد من أعضاء الطاقم الإداري للسفارة الذين أسهموا بجهد كبير في مساعدة الجهاز الإداري للمصري على انهاء كافة ترتيبات الوصول ، ومن ثم اجراءات الانتقال الى مقر اقامة الفريق بفندق كورنثيا الخرطوم.









وحرص السفير أسامة شلتوت على توجيه التحية للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن معرباً عن ثقته التامة في قدرة الجهاز الفني على قيادة الفريق لتقديم عرض قوي يليق بالسمعة الطيبة للمصري بالمحافل الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.



