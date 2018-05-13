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تعليق عمرو أديب على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس غدًا

الأحد 13/مايو/2018 - 10:06 م
تعليق عمرو أديب على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس غدًا
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هدى عبدالرازق
 
قال عمرو أديب، إن غدا موعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، معقبا: "يابخت الصداقة الأمريكية الإسرائيلية.. مشفتش صحاب كده".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 3 دولة ستحضر مراسم افتتاح السفارة الأمريكية، لافتًا إلى أن أحد المسئولين الفلسطنيين طلب اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية بشأن القدس يوم الأربعاء.

وعقب "أديب"، "هنعمل ايه باجتماع يوم الأربعاء.. افتتاح السفارة بكرة، طب حتى نجتمع بكرة ولا بعده نعمل دوشة، بس يوم الأربعاء خلاص الحفلة هتكون خلصت ولموا الأكل".
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