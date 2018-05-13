تعليق عمرو أديب على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس غدًا

قال عمرو أديب، إن غدا موعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، معقبا: "يابخت الصداقة الأمريكية الإسرائيلية.. مشفتش صحاب كده".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 3 دولة ستحضر مراسم افتتاح السفارة الأمريكية، لافتًا إلى أن أحد المسئولين الفلسطنيين طلب اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية بشأن القدس يوم الأربعاء.



