تصادم حافلة ركاب يتسبب فى إصابة 12 شخص بتبوك

شهد طريق ضباء في عقبة الخريطة، اليوم الأحد، حادث تصادم حافلة ركاب؛ أسفر عن إصابة 21 شخصًا.





وأوضح نبيل العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك، أنهم تلقوا بلاغًا من عمليات أمن الطرق بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه 9 فرق إسعافية للموقع، خمس فرق من الهلال الأحمر، وأربع فرق من الصحة.





وتابع: عند وصول أول فرقة للموقع عند الساعة الثالثة و٥٩ دقيقة اتضح وجود ٢١ إصابة في الموقع، أربع حالات شبه مستقرة،و١٧ حالة مستقرة.



