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تصادم حافلة ركاب يتسبب فى إصابة 12 شخص بتبوك

الأحد 13/مايو/2018 - 10:00 م
تصادم حافلة ركاب يتسبب فى إصابة 12 شخص بتبوك
أرشيفية
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شهد طريق ضباء في عقبة الخريطة، اليوم الأحد، حادث تصادم حافلة ركاب؛ أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

وأوضح نبيل العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك، أنهم تلقوا بلاغًا من عمليات أمن الطرق بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه 9 فرق إسعافية للموقع، خمس فرق من الهلال الأحمر، وأربع فرق من الصحة.

وتابع: عند وصول أول فرقة للموقع عند الساعة الثالثة و٥٩ دقيقة اتضح وجود ٢١ إصابة في الموقع، أربع حالات شبه مستقرة،و١٧ حالة مستقرة.

واختتمت حديثه قائلًا، خمس إصابات عولجت في الموقع ورفضوا النقل، فيما تم نقل ١٢ إصابة عن طريق الهلال الأحمر، ونقل أربع إصابات عن طريق إسعافات الصحة، حيث نقلت جميع الإصابات إلى تبوك، ٧ منها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، و٩ إصابات إلى مستشفى الملك خالد.
المزيد عن: حافلة تبوك المملكة الشرطة السعودية
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