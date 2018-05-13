داعش ينشر فيديو لمبايعة منفذ هجوم باريس

نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، مقطع مصور، لتبنى الهجوم بسكين مساء السبت فى باريس، ويظهر فيه شاب قدم أنه منفذ الاعتداء يعلن مبايعته التنظيم، وظهر الشاب ملثماً لا يظهر منه سوى عينيه متحدثا بالفرنسية ومعلنا مبايعته زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادى.





وتبنى تنظيم داعش الإرهابى ليل السبت الأحد، الهجوم الذى أسفر عن قتيل وأربعة جرحى فى العاصمة الفرنسية بحسب وكالة أعماق.





وقال "مصدر أمنى" للوكالة إن "منفذ هذا الهجوم هو جندى فى تنظيم داعش الإرهابى، وتم تنفيذه ردا على دول التحالف" الدولى الذى يقاتل المتطرفين فى سوريا والعراق.





وقتل المهاجم بإيدى شرطيين وصلوا إلى مكان الهجوم، وتبين أن اسمه حمزة عظيموف، فرنسى فى العشرين من عمره ولد فى الشيشان.