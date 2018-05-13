ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح يستفز كريستيانو رونالدو

الأحد 13/مايو/2018 - 09:59 م
محمد صلاح يستفز كريستيانو رونالدو
طباعة
الفجر الرياضي
 

اشاد جاري لينكر أسطورة الكرة القدم الإنجليزية، بالدولي المصري محمد صلاح بعد تتويجه اليوم بجائزة هداف الدوري وتخطي رقم رونالدو وشيرر وسواريز.


ونجح صلاح في كسر الرقم القياسى فى الدورى الإنجليزى بإحرازه هدفه الـ 32 هذا الموسم مع ليفربول، متفوقاً على الثلاثي سواريز وشيرر ورنالدو.


وكتب لينكر في تويتة عبر حسابه الرسمي بتويتر: محمد صلاح سجل 32 هدف وحصل على جائزة هداف البريميرليج وتفوق على رونالدو وشيرر وسواريز في الرصيد التهديفي.


ورد محمد صلاح على تغريدة لينكر: "أخبرتكم أنى سأفعلها"، ثم قام بالإشارة لرونالدو ولينكر في الرسالة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
1
x
19:00
0
سبورتينج براجا
بنفيكا
1
x
19:00
0
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
2
x
15:00
2
لاتسيو
أتلانتا
1
x
18:00
1
ميلان
روما
0
x
20:45
0
يوفنتوس
سامبدوريا
0
x
20:45
0
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
5
x
20:45
2
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
0
برايتون
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
3
x
16:00
0
تشيلسي
ساوثهامتون
0
x
16:00
4
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
5
x
16:00
4
ليستر سيتي
كريستال بالاس
2
x
16:00
0
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
1
آرسنال
سوانزي سيتي
1
x
16:00
2
ستوك سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 10:00:00 PM