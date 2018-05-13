محمد صلاح يستفز كريستيانو رونالدو

اشاد جاري لينكر أسطورة الكرة القدم الإنجليزية، بالدولي المصري محمد صلاح بعد تتويجه اليوم بجائزة هداف الدوري وتخطي رقم رونالدو وشيرر وسواريز.





ونجح صلاح في كسر الرقم القياسى فى الدورى الإنجليزى بإحرازه هدفه الـ 32 هذا الموسم مع ليفربول، متفوقاً على الثلاثي سواريز وشيرر ورنالدو.





وكتب لينكر في تويتة عبر حسابه الرسمي بتويتر: محمد صلاح سجل 32 هدف وحصل على جائزة هداف البريميرليج وتفوق على رونالدو وشيرر وسواريز في الرصيد التهديفي.





ورد محمد صلاح على تغريدة لينكر: "أخبرتكم أنى سأفعلها"، ثم قام بالإشارة لرونالدو ولينكر في الرسالة.