أسرة طالبة تختطف طالبًا أثناء تأدية امتحانات الإعدادية بالفيوم (فيديو)



عرض برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الأحد، تقريرًا يكشف تفاصيل اختطاف أسرة طالبة لـ طالب، أثناء امتحانات الإعداداية بالفيوم.



وأوضح الطالب، خلال ظهوره بالتقرير، أنه يؤدي امتحانات الصف الثالث الإعدادي في قرية أخرى غير قريته، متابعًا: "كنت بظبط شعري في شاشة الموبايل، البنت قالت إني بصورها".



وأضاف أن أسرة الطالبة قامت باختطافه أثناء الامتحانات تحت تهديد السلاح الأبيض، وقاموا بضربه، وقت اختطافه.

