إطلالة جديدة لـ إيناس عز الدين استعدادا لرمضان (صور)

قامت الفنانة إيناس عز الدين، بتصوير جلسة تصوير جديدة، وظهرت بإطلالة جذابة مرتديةً فستان باللون الأزرق المطرز وعليه شريطة ستان حمراء بلمسات المصور عماد جو، وميك اب ارتيست اليجانز، وكوافير شريف.

وتنتظر ايناس، عرض دورها في مسلسل "سلسال الدم" الجزء الاخير علي قناة "Mbcمصر" بطولة النجمة عبلة كامل، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي يشهد تحول ومفاجأة كبيرة في دورها.





من ناحية أخري تشارك "إيناس"، الفنان أحمد حلمي والفنانة ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل إذاعي بعنوان «لمس أكتاف»، والمقرر عرضه رمضان القادم على راديو النيل.