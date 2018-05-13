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العراق: إعلان نتائج أولية للانتخابات خلال ساعات

الأحد 13/مايو/2018 - 09:52 م
العراق: إعلان نتائج أولية للانتخابات خلال ساعات
أرشيفية
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وكالات
 

صرح مدير عمليات في مفوضية الانتخابات العراقية، صفاء الجابري، اليوم الأحد، بأن مفوضية الانتخابات ستعلن خلال ساعات، نتائج أولية للانتخابات البرلمانية.

وقال الجابري لتلفزيون "العراقية" الرسمي: "خلال ساعات ستُعلن النتائج الأولية للانتخابات، ويوم غد أو بعد غد أقصى، مدة لإعلان النتائج النهائية".

وأضاف أن "المفوضية أكملت 92 % من عمليات العد والفرز وبانتظار معالجة قضية وجود أعطال في أجهزة الانتخاب".

وأوضح أنه إلى الآن "لم تقدم شكوى واحدة في كركوك بشكل رسمي ليتسنى للمفوضية اتخاذ الإجراءات بصددها، وإذا  كانت هناك معطيات ترتقي بالشكوى إلى شك في الانتخابات ستفتح الصناديق للعد اليدوي".

وكان الجابري أعلن الليلة الماضية، أن إعلان النتائج النهائية لعملية الاقتراع للانتخابات العامة البرلمانية التي جرت السبت سيكون في غضون يومين.

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