متحدث "المترو": بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 لركوب المريض والمرافق له مجانًا

ناشد المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، المواطنين الذين يستقلوا مترو الأنفاق يوميًا بعمل اشتراكات، معقبًا: "فيها نسبة دعم من الحكومة أكثر من 50%".





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لن يتم المساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب، حيث يبلغ قيمة اشتراك كبار السن خلال 3 شهور أو 180 رحلة أيهما أقرب 135 جنيه، أى أن رحلته بالخطوط الثلاثة 75 قرش، وذوي الاحتياجات الخاصة مخصص لهم تذكرة بـ 50 قرش، ولهم إشتراك ثمنه 22 جنيه لمدة 3 شهور عدد رحلاته 180 رحله، بينما اشتراك جميع الطلبة منذ الابتدائية وحتى نهائي طب بـ 33 جنيه لمدة 3 شهور أو 180 رحلة.



