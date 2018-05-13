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متحدث "المترو": بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 لركوب المريض والمرافق له مجانًا

الأحد 13/مايو/2018 - 09:51 م
متحدث المترو: بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 لركوب المريض والمرافق له مجانًا
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رقية جمال
 
ناشد المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، المواطنين الذين يستقلوا مترو الأنفاق يوميًا بعمل اشتراكات، معقبًا: "فيها نسبة دعم من الحكومة أكثر من 50%".

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لن يتم المساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب، حيث يبلغ قيمة اشتراك كبار السن خلال 3 شهور أو 180 رحلة أيهما أقرب 135 جنيه، أى أن رحلته بالخطوط الثلاثة 75 قرش، وذوي الاحتياجات الخاصة مخصص لهم تذكرة بـ 50 قرش، ولهم إشتراك ثمنه 22 جنيه لمدة 3 شهور عدد رحلاته 180 رحله، بينما اشتراك جميع الطلبة منذ الابتدائية وحتى نهائي طب بـ 33 جنيه لمدة 3 شهور أو 180 رحلة.

وتابع، أن هناك برتوكول تعاون بين المترو ومستشفى 57357 لركوب الطفل المريض والمرافق معه مجانًا طوال فترة علاجه، مشيرًا إلى أن الموظفين والعمال بأي مهنة ويستقلوا المترو بصفة مستمرة لهم 4 اشتراكات، 360 جنيه لمدة 3 شهور لمن يستقل المترو لعدد 8 محطات أي أن سعر التذكرة جنيهان، ومن يستقل 16 محط 450 جنيه، أي أن سعر التذكرة 2.5 جنيه، ومن يستقل 26 محطة إشتراكه 535 جنيه ويبلغ سعر التذكرة 2.70 جنيه، ومن يستقل 37 محطة يبلغ إشتراكه 700 جنيه، ويبلغ سعر التذكرة 3.89 جنيه.
المزيد عن: وزارة النقل متحدث مترو الأنفاق زيادة تذاكر المترو المترو التوك شو أخبار مصر
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