رسميا.. فيلم "البدلة" لتامر حسني خارج سباق موسم"عيد الفطر"

خرج فيلم"البدلة" للفنان تامر حسني، من سباق موسم عيد الفطر السينمائي،لعدم إنتهاء صناع الفيلم من تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم في الموعد المحدد و لرغبة أسرة العمل بعدم التسرع في التصوير وخروج كل المشاهد بشكل لائق للجمهور.





وعلم"الفجر الفني" من مصادره، أنه متبقي 20 يوما علي إنتهاء التصوير، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم عقب إنتهاء شهر رمضان.



