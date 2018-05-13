عمرو أديب عن فوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي: يستحق البلاتيني
الأحد 13/مايو/2018 - 09:42 م
هدى عبدالرازق
أعرب عمرو أديب، عن سعادته لفوز اللاعب محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، "حاجة تفرح.. ابن مصر".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، "لو كنتم حلفتوا على الماية تجمد أن ده هيحصل مكنتش هصدق"، موجهاا رسالة إلى "صلاح"، "إنت كتبت تاريخ.. وحققت إنجاز".
وأضاف، "مو صلاح يستحق الحذاء البلاتيني"، مشيرًا إلى أن كل العالم العربي والأوروبي سعداء بما حققه محمد صلاح.
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