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"الإتربي": تعويم الجنيه قرار تاريخي

الأحد 13/مايو/2018 - 09:39 م
الإتربي: تعويم الجنيه قرار تاريخي
محمد الاتربى
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قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه قضى على السوق الموازية للعملات الحرة، مضيفا: "قرار التعويم قرار تاريخي".

وتابع الإتربي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، مساء الأحد، أن "القيادة السياسية دعمت قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما ساهم في نجاحه وتلافي آثاره السلبية".

وتابع رئيس بنك مصر أنه ما قبل تحرير سعر الصرف كانت السوق الموازية تستحوذ على 90% من الموارد القادمة من الخارج، على العكس بعد قرار التعويم أصبحنا نستحوذ على 100% من الموارد الخارجية.
المزيد عن: سعر الدولار تعويم الجنيه القرارات الاقتصادية البنك المركزى الاصلاح الاقتصادى
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