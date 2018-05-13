يوحنا باقي: الأرشيدياكون حبيب جرجس علمنا التلمذة الروحية في مدارس الأحد
الأحد 13/مايو/2018 - 09:34 م
إيريني صفوت
قال القمص يوحنا باقي، كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، أنه تمتع برؤية من خدموا في مدارس الأحد، مضيفًا أنه تتلمذ على يد الكثير من الخدام.
وأضاف كاهن كنيسة مصر الجديدة، في احتفالية مئوية مدارس الاحد المقامة على مسرح الانبا رويس، أن الأرشيدياكون "حبيب جرجس"إنسان مشبع وعظيم، لأنه فكر في فكرة مدارس الأحد.
وتابع القمص يوحنا، أن حبيب جرجس علمنا التلمذه الروحية مشبهًا ذلك السيد المسيح كما فعل مع تلاميذه، لافتًا أن خدمة مدارس الأحد امتد من الأطفال حتى الشباب.
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