ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يوحنا باقي: الأرشيدياكون حبيب جرجس علمنا التلمذة الروحية في مدارس الأحد

الأحد 13/مايو/2018 - 09:34 م
يوحنا باقي: الأرشيدياكون حبيب جرجس علمنا التلمذة الروحية في مدارس الأحد
القمص يوحنا باقي
طباعة
إيريني صفوت
 
قال القمص يوحنا باقي، كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، أنه تمتع برؤية من خدموا في مدارس الأحد، مضيفًا أنه تتلمذ على يد الكثير من الخدام.

وأضاف كاهن كنيسة مصر الجديدة،  في احتفالية مئوية مدارس الاحد المقامة على مسرح الانبا رويس، أن الأرشيدياكون "حبيب جرجس"إنسان مشبع وعظيم، لأنه فكر في فكرة مدارس الأحد.

وتابع القمص يوحنا، أن حبيب جرجس علمنا التلمذه الروحية مشبهًا ذلك السيد المسيح كما فعل مع تلاميذه، لافتًا أن خدمة مدارس الأحد امتد من الأطفال حتى الشباب.
المزيد عن: مدارس الاحد أقباط وكنائس أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
1
x
19:00
0
سبورتينج براجا
بنفيكا
1
x
19:00
0
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
2
x
15:00
2
لاتسيو
أتلانتا
1
x
18:00
1
ميلان
روما
0
x
20:45
0
يوفنتوس
سامبدوريا
0
x
20:45
0
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
5
x
20:45
2
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
0
برايتون
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
3
x
16:00
0
تشيلسي
ساوثهامتون
0
x
16:00
4
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
5
x
16:00
4
ليستر سيتي
كريستال بالاس
2
x
16:00
0
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
1
آرسنال
سوانزي سيتي
1
x
16:00
2
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 10:10:05 PM