يوحنا باقي: الأرشيدياكون حبيب جرجس علمنا التلمذة الروحية في مدارس الأحد

قال القمص يوحنا باقي، كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، أنه تمتع برؤية من خدموا في مدارس الأحد، مضيفًا أنه تتلمذ على يد الكثير من الخدام.





وأضاف كاهن كنيسة مصر الجديدة، في احتفالية مئوية مدارس الاحد المقامة على مسرح الانبا رويس، أن الأرشيدياكون "حبيب جرجس"إنسان مشبع وعظيم، لأنه فكر في فكرة مدارس الأحد.



