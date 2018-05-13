وزير المالية: حجم الصادرات يتزايد.. والواردات في انخفاض

أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن السياسة النقدية تسير بشكل جيد بالإضافة إلى السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر انعكس على تحسن تصنيف مصر الائتماني.





وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك تحديات مازلنا نواجهها منها السعي لتخفيض عجز الموازنة.





ولفت وزير المالية إلى أن تعديل التصنيف الائتماني مرتبط بالأداء الاقتصادي وليس حجم الدين الخارج، مؤكدا أن حجم الصادرات في تزايد مقابل انخفاض ملموس في الواردات.



