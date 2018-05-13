ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير المالية: حجم الصادرات يتزايد.. والواردات في انخفاض

الأحد 13/مايو/2018 - 09:38 م
وزير المالية: حجم الصادرات يتزايد.. والواردات في انخفاض
طباعة
داليا الحسين
 
أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن السياسة النقدية تسير بشكل جيد بالإضافة إلى السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر انعكس على تحسن تصنيف مصر الائتماني.

وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك تحديات مازلنا نواجهها منها السعي لتخفيض عجز الموازنة.

ولفت وزير المالية إلى أن تعديل التصنيف الائتماني مرتبط بالأداء الاقتصادي وليس حجم الدين الخارج، مؤكدا أن حجم الصادرات في تزايد مقابل انخفاض ملموس في الواردات.

وتوقع أن تحصل الدولة على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل.
المزيد عن: وزير المالية واردات صادرات مصر أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
1
x
19:00
0
سبورتينج براجا
بنفيكا
1
x
19:00
0
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
2
x
15:00
2
لاتسيو
أتلانتا
1
x
18:00
1
ميلان
روما
0
x
20:45
0
يوفنتوس
سامبدوريا
0
x
20:45
0
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
5
x
20:45
2
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
0
برايتون
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
3
x
16:00
0
تشيلسي
ساوثهامتون
0
x
16:00
4
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
5
x
16:00
4
ليستر سيتي
كريستال بالاس
2
x
16:00
0
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
1
آرسنال
سوانزي سيتي
1
x
16:00
2
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 10:10:01 PM