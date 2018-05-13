ارتفاع حصيلة هجوم أفغانستان إلى 10 قتلى وأكثر من 40 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم أفغانستان، اليوم الأحد، إلى 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين الأحد، فى هجوم استمر عدة ساعات نفذه مسلحون واستهدف مبنى حكوميا فى جلال اباد شرق افغانستان.





وتبنى تنظيم داعش الإرهابى الهجوم، وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم فى بيان على تطبيق تلجرام "عملية استشهادية بسيارة مفخخة تضرب مقرا تابعا لوزارة المالية الافغانية بمدينة جلال أباد".





وبدأ الهجوم ظهرا بتفجير سيارة مفخخة أمام مبنى مديرية المالية فى المدينة، و"من ثم فتح المجال لمسلحين لدخول المبنى" بحسب ما قال المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطاء الله خوجيانى لوكالة فرانس برس.





وسارع الموظفون الخائفون إلى الفرار فى حين واجهت قوات الأمن المسلحين لأكثر من 4 ساعات، وأكد المتحدث أن المسلحين الثمانية، قتلوا جميعهم.





وأوضح خوجيانى أن الهجوم نفذه 4 مسلحين كانوا يحملون قنابل.





وأضاف "قتل مهاجمان فى تفجير السيارة المفخخة، وقتل 6 آخرون بأيدى رجال الأمن، قتل 10 من المدنيين وقوات الأمن وأصيب 42 آخرون".





وقال عبد الله رقيبى مدير ادارة المالية انه تم اجلاء جميع الموظفين.