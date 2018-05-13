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ديلى ميل: إدارة ترامب تبحث مساعدة الشعب الإيرانى على الإطاحة بالنظام

الأحد 13/مايو/2018 - 09:36 م
ديلى ميل: إدارة ترامب تبحث مساعدة الشعب الإيرانى على الإطاحة بالنظام
مظاهرات إيرانية معادية لأمريكا
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خاطر عبادة
 

ذكرت صحيفة "ديلى ميل"، اليوم تقاريراً جديدة، مفادها أنّ إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تبحث عن وسائل لمساعدة الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام المتشدّد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الأسبوع الماضى.


 وتعهّد ترامب بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية القاسية المطبقة قبل تنفيذ الاتفاق النووى عام 2015، الذى وصفه بالكارثى، كما أكدّ عزمه مواجهة تهديدات إيران الإرهابية بالمنطقة.

 

ووفقاً للصحيفة البريطانية، أنّه بموجب الخطة الجديدة ستساعد الإدارة الأمريكية، الإيرانيين على إقصاء النظام الصارم فى إيران الذى أصبح بالفعل فى موقف ضعيف للغاية بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة والاقتصاد المنهار.

 

وأضافت أنّ تلك التفاصيل جائت من خلال وثيقة من 3 صفحات لدى مسؤولى مجلس الأمن القومى في البيت الأبيض، والتى تقدّم استراتيجية ديمقراطية، من شأنها أن تعميق الفجوة بين الشعب الإيراني والنظام الذى يرأسه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

 

كما أوضحت أنّ هذه الخطة حصلت عليها مؤسسة "واشنطن فرى بيكون"، ومن تأليف مؤسسة فكرية أمنية ذات علاقات وثيقة مع مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض، جون بولتون.

 

وستعمل تلك الخطة على إعادة صياغة السياسة الخارجية تجاه إيران من خلال السعي صراحة إلى تغيير النظام، وهو أمر عارضته إدارة أوباما عام 2009، عندما كانت هناك احتجاجات شعبية مماثلة فى الدولة العربية، بينما تتجّه الإدارة الحالية نحو تغيير نوع السياسة هذا منذ دخول بولتون إلى البيت الأبيض فى أبريل.

 

وقال أحد المسؤولين بمعهد الدراسات الأمنية المؤلفة للخطة، إنّ إدارة ترامب ليس لديها رغبة لنشر الدبابات للإطاحة مباشرة بالنظام الإيرانى، ولكنها ستكون أكثر سعادة للتعامل مع حكومة ما بعد الملالى، وتحقيق التغيير السياسى الحقيقى وليس العسكرى.


وقال المصدر إنّ مجلس الأمن القومى رفض التعليق على تلك التقارير، لكنّه أكدّ أن البيت الأبيض يعمل على تغيير سلوك النظام الإيرانى المزعزع للاستقرار والداعم للإرهاب.

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