ليفانتي يقيم ممرا شرفيا لبرشلونة

قام لاعبو فريق ليفانتي بعمل ممر شرفي لفريق برشلونة قبل إنطلاقة مباراة الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لاعبو ليفانتي حرصوا على تهنئة برشلونة بتتويجه بالدوري، عن طريق عمل ممر شرفي لتحية الفريق أثناء الدخول لأرضية الملعب.





واشارت الصحيفة إلي أن لاعبي برشلونة تبادلوا التحية مع لاعبي ليفانتي، على غرار ما فعله فريق فياريال في الأسبوع الماضي بملعب الكامب نو.