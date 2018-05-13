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ليفانتي يقيم ممرا شرفيا لبرشلونة

الأحد 13/مايو/2018 - 09:26 م
ليفانتي يقيم ممرا شرفيا لبرشلونة
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محمد أبوليلة
 

قام لاعبو فريق ليفانتي بعمل ممر شرفي لفريق برشلونة قبل إنطلاقة مباراة الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لاعبو ليفانتي حرصوا على تهنئة برشلونة بتتويجه بالدوري، عن طريق عمل ممر شرفي لتحية الفريق أثناء الدخول لأرضية الملعب.


واشارت الصحيفة إلي أن لاعبي برشلونة تبادلوا التحية مع لاعبي ليفانتي، على غرار ما فعله فريق فياريال في الأسبوع الماضي بملعب الكامب نو.

 

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