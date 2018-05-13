برلماني بحريني: عودة اللجنة الاقتصادية الإيرانية القطرية يُؤكد أن الدوحة منبطحة أمام إيران





قال جمال بو حسن، عضو البرلمان البحريني، إن العلاقات الإيرانية القطري مشبوهة، لافتًا إلى أن اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية القطرية في الدوحة بعد توقفها لأكثر من 10 أعوام، يؤكد أن النظام القطري منبطح أمام إيران.وتابع "بو حسن"، خلال كلمة مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن النظام القطري يريد أن يرسل رسالة لدول الخليج بأنه ليس في حاجة إليهم، وبأنه يعتمد على إيران في كل شيء، مشيرًا إلى أن استقبال النظام القطري اللجنة الاقتصادي الإيرانية يدل على أن قطر تدعم الإرهاب.وتابع أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني بسبب دعم إيران للإرهاب، وتعاون قطر مع إيران هو دعم للإرهاب.