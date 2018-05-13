بعثة المصري تصل الخرطوم لمواجهة الهلال السوداني

وبعد رحلة طيران استغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة ، وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى العاصمة السودانية الخرطوم استعداداً لمباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق الهلال السوداني والمقرر اقامتها في العاشرة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” بأم درمان.

كانت بعثة الفريق قد غادرت مطار القاهرة الدولي في الرابعة والنصف عصر اليوم على متن طائرة مصر للطيران ، لتصل الى مطار الخرطوم في تمام الساعة السابعة، حيث كان في استقبالها السيد السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالسودان و المدير الإداري للفريق الكابتن وليد بدر وكذلك مسئولي نادي الهلال ، حيث تم انهاء اجراءات الوصول في سلاسة ويسر ، لتغادر البعثة المطار متوجهةً الى مقر اقامتها بفندق كورنثيا الخرطوم للخلود للراحة بعض الوقت قبل أن يؤدي الفريق مساء اليوم مرانه الأول استعداداً لمباراة الأربعاء المقبل.