"النقل" لـ المواطنين: "اعملوا اشتراكات في مترو الأنفاق"

قال عمرو شعث، مساعد وزير النقل لشؤون الأنفاق والسكك الحديدية، إن "مؤسسة أسمعونا عرضت علينا شراء عدد كبير من الاشتراكات السنوية من أجل منحها لمحدودي الدخل، مجانًا، ووعدتهم بدراسة الأمر مع شركة المترو".





وأضاف شعث، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة ""TEN، مع سوزان شرارة، أن "تذكرة اشتراك المترو مدعمة أكثر، وندرس إعطاء تخفيضات على الاشتراكات السنوية لمنظمات المجتمع المدني".





وتابع أن "وزير النقل، هشام عرفات، راعى البعد الاجتماعي في فبراير الماضي ورفض تحريك سعر التذكرة مراعاة للأسرة المصرية والطلبة، وبعد انتهاء الامتحانات أتخذنا القرار خاصة أن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل فارق السعر".



