وزير الأوقاف يبحث مواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف مع نظيره السعودي‎

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نظيره السعودي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بمكة المكرمة، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.





خلال اللقاء بحث الوزير أوجه التعاون بين الوزارتين في ضوء العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين.



