وزير الأوقاف يبحث مواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف مع نظيره السعودي
الأحد 13/مايو/2018 - 09:27 م
محمود الجلاد
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نظيره السعودي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بمكة المكرمة، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.
خلال اللقاء بحث الوزير أوجه التعاون بين الوزارتين في ضوء العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين.
واتفقا الوزيرين على التنسيق في بعض الملفات الدعوية المتعلقة بمواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف، ولا سيما في مجال المواجهة الإلكترونية لأفكار هذه الجماعات المتطرفة.
المزيد عن: وزير الأوقاف الفكر الإرهابي السعودية أخبار مصر