البابا تواضروس يشارك فريق "قلب داود" في الترنيم معهم باحتفالية مدارس الأحد (صورة)

تفاعل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع ترانيم قلب داود، فيما شاركهم الترتيل.





وقدم فريق قلب داود، على مسرح الأنبا رويس، المُلحق بكاتدرائيةالأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، بمناسبة الاحتفال بمئوية مدارس الأحد، بعض التراتيل المسيحية التي كانت بذرة مثمرة في مدارس الأحد.









يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس «مدارس الأحد»، بحضور عدد من الأساقفة والشخصيات العامة والمسئولين والوزراء ورؤساء الطوائف المسيحية فى مصر، ويطلق البابا إشارة البدء لإقامة احتفالات بهذه المناسبة فى كافة إيبارشيات الكرازة تستمر 6 أشهر.



