مساعد وزير النقل يكشف حجم دعم الحكومة لتذكرة المترو

أكد عمرو شعث، مساعد وزير النقل لشؤون الأنفاق والسكك الحديدية، أن المؤسسات المالية الدولية اندهشت من دعم مصر الكبير للمترو، مؤكدًا أنه يجب عدم القول بغلاء سعر المترو.



وأوضح في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة ""TEN، مع سوزان شرارة: "تذكرة المترو تكلف الدولة 16.44 قرش، وقبل الزيادة كنا ندعم التذكرة بـ14.44 قرش، والآن ندعمها بـ9.44"، مشيرًا إلى أن الدعم أكثر من نصف سعر التذكرة، والمواطن يدفع فقط 42% من سعر التذكرة.



وتابع أنه كان لا بد من تحريك سعر تذكرة المترو، لأن هناك فجوة كبيرة بين السعر الحقيقي والدعم، والدولة كانت تتحمل لعشرات السنين الفرق، مؤكدًا أنه كان من الممكن الدخول في مرحلة انهيار المرفق لذلك حركوا سعر التذكرة، مضيفًا: "إتاحة الاشتراكات و10 دقائق فقط مدة الاستخراج".

