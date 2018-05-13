يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر

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معلومات عن مباراة برشلونة وليفانتي بدون تقطيع اليوم برشلونة Vs ليفانتي، البطولة : الدوري الإسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : سبوتات دي فالنسيا "معقل ليفانتي" ، المعلقين : حسن العيدروس .

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 13-5-2018 في الدوري الاسباني.