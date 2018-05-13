السيسي لـ شباب الأكاديمية الوطنية: "هاخدكم معايا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحسين التعليم، ومواجهة البطالة، ومكافحة التطرف أصبح حتمية.





وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات جلسات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تأيده للقرارات التي اتخذها نموذج المحاكاة، قائلا: "أنا معاكم في قراراتكم".



