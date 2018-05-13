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السيسي لـ شباب الأكاديمية الوطنية: "هاخدكم معايا"

الأحد 13/مايو/2018 - 08:30 م
السيسي لـ شباب الأكاديمية الوطنية: هاخدكم معايا
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحسين التعليم، ومواجهة البطالة، ومكافحة التطرف أصبح حتمية.

وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات جلسات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تأيده للقرارات التي اتخذها نموذج المحاكاة، قائلا: "أنا معاكم في قراراتكم".

وأضاف أن مصر تعد من الآن لدور مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، منوهًا بأن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب بمصر هي المنوط بها تحضير نماذج من الشباب تتولى المسئولية، موجهًا لهم رسالة: "هاخدكم معايا".
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