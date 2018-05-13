أحمد موسى: "مش هنكون زي إعلام يناير ونقول كل حاجة كويسة"

عقب الإعلامي أحمد موسى، على زيادة أسعار تذاكر المترو قائلًا: "لو لم نقم بزيادة الأسعار لن نجد أتوبيس أو مترو ولكن الاعتراض على توقيت الزيادة ووصول التذكرة لـ7 جنيهات"، منوها أن القرار اتخذ ولن يتم التراجع عنه.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية كانت البنية التحتية للبلاد مدمرة، متابعًا: "إحنا مش هنكون زي إعلام يناير ونقول كل حاجة كويسة.. إحنا مش هنكذب عليكم.. البلد كانت هتقع.. تنظيم الإخوان كان ينظر على وقت توليه الحكم فقط وليس البلد".

