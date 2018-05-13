الرئيس السيسي لـ شباب إفريقيا: تحدياتنا واحدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى المشاركين في نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الشباب أثبتوا أنهم قادرين على تحقيق النجاح، وإثبات نفسهم.





وأشار "االسيسي"، خلال كلمته في فعاليات جلسات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تحديات تواجه الشباب، مثل الزواج المبكر، والهجرة، والتعليم، وإيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى الأفكار المغلوطة.



