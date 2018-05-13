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مهاجم سموحة: نستعد بكل قوة لنهائي الكأس وحزين لاستبعادي من المنتخب

الأحد 13/مايو/2018 - 08:24 م
مهاجم سموحة: نستعد بكل قوة لنهائي الكأس وحزين لاستبعادي من المنتخب
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الفجر الرياضي
 

 

قال حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن كل لاعبي فريقه في حالة تركيز تام استعدادا لخوض نهائي مباراة كأس مصر امام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "لم نتأثر بالأزمة التي أثيرت حول مباراة النهائي، وفرج عامر رئيس النادي، يرى مصلحة النادي بالشكل الأفضل".


واستطرد قائلا: "نحن كلاعبين في حالة تركيز تام استعدادا للمباراة، ونخوض مباراة نهائي أمام فريق قوي، وبه مراكز قوة بشكل كبير بدءا من حارس المرمى إلى المهاجم، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في هذه المباراة".


وأردف حسام حسن: "شاهدت قائمة منتخب مصر صباح اليوم، وحزنت بشدة لعدم قراءة اسمي في الأسماء المستدعاة للمنتخب، كنت قد حزنت بسبب الاستبعاد من معسكر سويسرا، وكنت أتمنى أن أتواجد في هذا المعسكر ولكن قدر الله وما شاء فعل، وأتمنى لهم التوفيق".

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