محمود سعد عن ارتفاع الأسعار: "كفاية ضرب"

قال الإعلامي محمود سعد، إنه لا يمتلك توكيلات مثل الزعيم الراحل سعد زغلول لكي يتحدث عن هموم الناس، معقبًا: "أنا بتابع أخبار عجيبة اليومين دول".



وأشار"سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أن هناك الكثير من الناس تحسبهم أغنياء من التعفف، وهذا شيء محبط للغاية، متابعًا: "أي حد دلوقتي تديله ياخد على طول، الحياة بقت خشنه أووي، الناس بتعاني، ومفيش مسؤول يقدر ينكر الكلام ده، كان الله في عون كل مسؤول في البلد دي".



ووجه حديثه للمسؤلين، قائلا: "لما تيجي تقرب من تفاصيل حياة المواطنين اليومية لازم تتأني، زي شوية الزيت والسكر والسجاير، مسألة الشحاتة اللي وصل ليها الناس دي حاجة مهينة، وما تنفعش".



وتابع: "لما وحد يكون مرتبه 2000 جنيه قولي يعمل بيهم إيه، هو في حد متلذذ من لجوء البعض للشحاتة، كفاية ضرب عايزين شوية شتيمة".

