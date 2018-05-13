ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمود سعد عن ارتفاع الأسعار: "كفاية ضرب"

الأحد 13/مايو/2018 - 08:25 م
محمود سعد عن ارتفاع الأسعار: كفاية ضرب
الإعلامي محمود سعد
طباعة
كساب أحمد
 
قال الإعلامي محمود سعد، إنه لا يمتلك توكيلات مثل الزعيم الراحل سعد زغلول لكي يتحدث عن هموم الناس، معقبًا: "أنا بتابع أخبار عجيبة اليومين دول".

وأشار"سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أن هناك الكثير من الناس تحسبهم أغنياء من التعفف، وهذا شيء محبط للغاية، متابعًا: "أي حد دلوقتي تديله ياخد على طول، الحياة بقت خشنه أووي، الناس بتعاني، ومفيش مسؤول يقدر ينكر الكلام ده، كان الله في عون كل مسؤول في البلد دي".

ووجه حديثه للمسؤلين، قائلا: "لما تيجي تقرب من تفاصيل حياة المواطنين اليومية لازم تتأني، زي شوية الزيت والسكر والسجاير، مسألة الشحاتة اللي وصل ليها الناس دي حاجة مهينة، وما تنفعش".

وتابع: "لما وحد يكون مرتبه 2000 جنيه قولي يعمل بيهم إيه، هو في حد متلذذ من لجوء البعض للشحاتة، كفاية ضرب عايزين شوية شتيمة".
المزيد عن: مصر التوك شو الإعلامي محمود سعد اخبار مصر أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
1
x
15:00
1
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
0
برايتون
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
3
x
16:00
0
تشيلسي
ساوثهامتون
0
x
16:00
4
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
5
x
16:00
4
ليستر سيتي
كريستال بالاس
2
x
16:00
0
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
1
آرسنال
سوانزي سيتي
1
x
16:00
2
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 8:30:00 PM